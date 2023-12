Atlético Tucumán: los regresos esperados están lejos de concretarse

Aliendro tampoco llegará a Atlético Tucumán

Los simpatizantes también fantasearon con la posibilidad de otro retorno; el de Rodrigo Aliendro, pero nada está más lejos de la realidad. El volante no sumó minutos en la derrota por penales en las semifinales de la Copa de la Liga y la relación con el cuerpo técnico de Martín Demichelis está cada vez más tensa, por lo que no sería descabellado una salida del “millonario”, porque más allá que Enzo Pérez no seguirá en el club, desde Núñez ya comenzaron las gestiones para contratar a Federico Redondo, por lo que se mantendría la sobre población en la mitad de la cancha, lo que haría que el ex Atlético quede nuevamente relegado.