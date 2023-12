Había una vez un barrio donde se criaba la felicidad

- No, porque trabajamos con la palabra escrita. La tecnología nos fue llevando: hicimos un podscat donde las personas iban narrando su historia. Esos relatos fueron yendo hacia las artes escénicas. De ahí que trabajamos en este género de teatro biodocumental, que en Buenos Aires se llama teatro documental, de no ficción o autoficción: lo que está pasando lo narran los protagonistas, no los actores. En nuestro caso me acercó “Estamos grabando”, de Guadalupe Valenzuela, donde actúa María José Medina, así como a obras que vi en Buenos Aires, como “Imprenteros”, la historia de una familia de ese oficio. Me parece que cuando uno se dispone a contar su historia desde lo emotivo encuentra montones de lugares comunes que en escena se embellecen. Y más cuando se trata de algo que ocurre a la vuelta de tu casa, con tantos detalles, como que todos sabíamos dónde estaba el mejor caño para cargar las bombitas de carnaval.