“Jugué con rotura de meniscos”, aseguró Patricio Aranda, el capitán del San Martín campeón del Pre Federal

“En mi carrera he ganado pocos campeonatos. Pero este se volvió especial porque estaba mi familia acompañándome en la tribuna. Ahora me voy a retirar de jugar pero cada vez que pasé por el museo va a estar nuestra foto de campeones”, apuntó, recordando que su palmarés incluye la Liga C con Independiente y los torneos Argentinos 2015 y 2016 con la Selección tucumana.