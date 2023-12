Joaquín Acosta, el héroe de la consagración de San Martín en el Pre Federal: "Pensé en dejar el básquet"

“Soy hincha desde chiquito porque mi primo siempre me llevaba la cancha. Siempre me acuerdo que la primera vez que fui, cuando tenía cinco años, me agarró un ataque de pánico por la cantidad de papelitos que tiraban. Me tuve que volver a la casa porque no me podían contener. Eso no impidió que siga yendo después”, recordó Acosta, valorando la presencia de los simpatizantes en el partido decisivo. “Nunca vi tanta gente reunida en un partido de básquet. Ellos fueron los causantes que saque lo mejor de mí en un partido decisivo”, indicó.