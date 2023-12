Especial vehículos: a gas natural

¿Por qué la apuesta al gas natural? “Nosotros, como Iveco a nivel mundial, consideramos que no va a haber una única energía, una única tecnología que utilice una energía determinada, que eso va a depender de cada una de las regiones a donde uno va. Entonces, si bien estamos trabajando a nivel mundial en todas las energías conocidas, específicamente para la Argentina entendimos ya hace cuatro años que el camino del gas natural y en particular el gas natural comprimido era hacia donde teníamos que ir; en aquel momento lanzamos una línea completa de productos que funcionan con gas natural, dos gamas son importadas (que dada la coyuntura actual no estamos trayendo en este momento) y una gama es de producción nacional que es la gama Tector, que es un segmento mediano de distribución urbana, y ese es el producto que disponemos hoy por producción local”, explica.