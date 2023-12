Ocho libros para abordar la democracia argentina, sus turbulencias y su horizonte

En diez años, los argentinos -en todo exagerados, dramáticos y pasionales- pasaron del más desvergonzado optimismo al más negro pesimismo. “Hoy somos un país de filas interminables en las puertas de los consulados y vacío de todo, menos de miseria”, plantea Eloy Martínez. “¿Cómo reconstruir un país sobre la base de la desesperanza?”, indaga Alba Omil, respetada profesora de Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. “Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo”, sugiere el periodista Federico Abel. “Ya no podemos ser Europa como lo fuimos y creímos que éramos”, diagnostica el analista político Rosendo Fraga, que lamenta que la Argentina no disponga de “masa crítica” para ser Brasil o México. “Podemos ser Venezuela o Colombia, si no conseguimos restablecer el orden y el equilibrio social”, añade.