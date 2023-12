40 años de democracia: reflexiones sobre la Argentina, parte II

“El consumidor ha podido más que el ciudadano y, por lo tanto, se ha convertido en un hombre para el cual la democracia es un escenario de ofertas de consumo. Por eso se ha ido debilitando la idea de que la política debe ser sostenida con conducta y no sólo con dinero. De hecho la crisis económica que atravesó el mundo occidental avanzado puso de manifiesto hasta qué punto la ley ha sido olvidada por quienes debían sostenerla para administrar la noción del poder. De modo que la reconstrucción de los partidos en la Argentina me parece indispensable para reencausar programáticamente la acción política. Y en Europa y Estados Unidos, pienso que es preciso recuperar la responsabilidad que permita que la ciudadanía transite del usufructo de los beneficios generados por una sociedad de consumo a la conciencia plena de que la democracia no es un bien de uso”.