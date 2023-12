La desgarradora historia detrás de "La melodía de Dios", el mayor hit de Tan Biónica

"La melodía de Dios": el dolor de una ruptura y una despedida

Chano compartió que la canción surgió tras la separación de su novia, quien le comunicó sus planes de mudarse a Barcelona. "No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas, no quiero Barcelona", expresa la canción, reflejando la angustia personal de Chano ante esta situación.