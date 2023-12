Lautaro Martínez dijo que quería patear el penal del título mundial

En el mismo reportaje, Martínez habló sobre su experiencia mundialista y las dolencias en uno de sus tobillos que sufrió en Qatar. "El dolor no me permitía entrenar, patear de empeine. A veces en algunos movimientos de frenar y volver a arrancar me hacía ver las estrellas. Seguía intentando, pero después se me hizo imposible. Quería ponerme más y más, pero el tobillo perdía sensibilidad. Era muy difícil jugar de esa manera", confesó. "Me encerraba, lloraba y la pasaba mal en la habitación. Hice venir mucho a mi familia, a mi hija, para que estén cerca. Necesitaba ese toque de felicidad y cariño que te da la familia en esos momentos", reflexionó.