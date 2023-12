Los concejales se cruzaron en el recinto tras los despidos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

“Autoridades de ahí me negaron conocer cuál era la situación de esta mujer que había sido golpeada. La intendenta no sabía lo que sucedía ya que se encontraba encerrada en su despacho, pero puedo hacerles ver cómo fue que maltrataron a esta mujer. No sabía que la municipalidad era un centro de detención”, desarrolló, mientras mostraba una imagen impresa del acto al que hizo alusión.