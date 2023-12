Campero: "hay que cortar las naftas con un 15 % de bioetanol"

"¡Cómo podemos hablar de las economías regionales si no tenemos rutas para sacar esa producción! Otra problemática grave es el cuatrerismo y los robos. Los productores se acobardan de pensar en invertir en ganado o en pequeños latifundios. Se necesita que el Ejecutivo provincial atienda ambas problemáticas. Si no se protege a las economías regionales, las exportaciones serán una utopía. Tenemos que incentivar la producción, parar con las retenciones, generar excedentes, financiar a los productores endeudados y disminuir la presión tributaria”, añadió el ex intendente de Yerba Buena.