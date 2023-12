Santiago Kovadloff: “Hagamos nuestra vida interesante, no solo larga”

El fracaso

Ante la pregunta de Jorge Brahim sobre el fracaso, el poeta contó la anécdota con un profesor universitario que lo desaprobó a pesar de que le había recitado sin error la obra de Immanuel Kant. “‘Usted me dice lo que yo le dije en clase, pero no advierto qué es lo que Kant hizo de usted. Usted no puede enseñar Filosofía porque usted no encarna lo que sabe... sólo lo sabe’, me dijo. Nada me parió más como estudiante que esa lección”, expresó. Sostuvo que ese momento no solo le enseñó a estudiar, sino también a expresarse y escribir con subjetividad. “Aprendí a no usar palabras anémicas”, añadió.