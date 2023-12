Ciego, desastroso y final

“Funcionando”

“Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo. Me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando. El que me sucede no recibe un país que al año siguiente tiene que pagar U$S 19.000 millones y, al otro, U$S 18.000 (millones), como el que me tocó a mí. El que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación: recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años”, manifestó Alberto Fernández el miércoles, durante su último día en la Casa Rosada. La síntesis es desconcertante.