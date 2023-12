¿Dónde se ubica Foguet en el mapa de la cultura tucumana?

- En la pregunta identifico una trampa hábil en la que no quisiera caer. Por “cumbre” entiendo ese punto elevado, epifánico, al que llega un caminante luego de un intenso recorrido y la probable sensación satisfactoria que puede ser entendida como sinónimo de perfección, grandeza, e incluso, reconocimiento. En el campo de las artes y de la literatura los términos absolutos impiden ver el trasfondo, ese humus que hizo posible la emergencia de una obra que nunca es adánica. Es decir, no es primigenia ni solitaria. Para mí, “Pretérito perfecto” es una novela importante que ha marcado la producción poética en la provincia de Tucumán en el siglo XX, pero no es la única. Su singularidad solo se entiende si es puesta en diálogo con las novelas que otros autores y autoras han escrito (Julio Ardiles Gray, Elvira Orphée, Tomás Eloy Martínez, Juan José Hernández, Eduardo Perrone, Eduardo Rosenzvaig, Dardo Nofal, Horacio Elsinger, Sara Rosenberg, por ejemplo) y que han contribuido a un acervo que aún debe ser puesto en valor. Octavio Corvalán supo señalar que había que “llegar a 1983 para encontrar acaso la gran novela de Tucumán”. Quizás usar un adjetivo como este, aunque sea más modesto, logre una mayor precisión para describir el lugar que ocupa (y merece) “Pretérito perfecto” en una “tradición literaria” y que, además, nos permita pensarla ante las nuevas generaciones de escritores de Tucumán que se atreven a la novela.