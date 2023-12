Acuerdo salarial con la Policía: "En diciembre, nosotros buscamos la paz social", dijo Jaldo

Asimismo, remarcó que “diciembre es un mes particular y muy especial; es cuando nosotros buscamos la paz social y esto tiene que ver directamente con el accionar de la policía". "Si tenemos paz social en la provincia, no hay duda que vamos a tener una Policía mucho más tranquila, que no va a tener que intervenir en situaciones que por ahí complican”, añadió.