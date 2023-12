El duro momento de Majo Martino cuando fue diagnosticada con cáncer de mama: qué síntomas tuvo y cómo fue su tratamiento

Majo Martino explicó los motivos por los que no quiso contar su enfermedad públicamente

“Quería poner toda la energía en mí, porque después lo levantan todos los portales y no estaba apta emocionalmente, quería resolver lo que me pasaba”, se sinceró Majo sobre la razón por la que no quiso contar su enfermedad. “Por eso cuando pasó lo de Wanda (Nara) me puse a llorar. Dije ‘pobre mujer’”, aseguró ella al recordar el momento en que trascendió mediáticamente la situación de la esposa de Mauro Icardi.