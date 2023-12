Gran Hermano 2023: cuándo comienza y quiénes son los panelistas y participantes confirmados

Por otra parte, entre las figuras de Tik Tok, Oriana Colutta es una de las que se postuló de manera inmediata cuando se conoció la apertura del casting. La joven tiene más de 600 mil seguidores y su presentación dio que hablar. "Me cuesta mucho cuando me dicen que no. No lo entiendo, no me digan que no puedo hacer algo porque te juro que voy y lo hago", dijo en su primer video.