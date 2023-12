Reclaman justicia por el guardiacárcel desaparecido

A raíz de esto y ante la falta de novedades sobre el resultado de la autopsia, los allegados del guardiacárcel continúan cortando la ruta 38, a la altura de Colonia 5 para exigir respuestas. “Todavía no nos dieron los resultados de la autopsia y nos dijeron que el examen de ADN para saber si es él va a demorar de 20 días a un mes. Es algo desesperante; mi hijo no aparece; aparece un cuerpo pero no me dejan saber si es el de él. A él aparentemente lo siguen buscando porque ayer nos pidieron unas prendas de él para que los perros lo olfateen. Tengo toda la esperanza de que el día de mañana me entreguen el ADN y me digan que no es mi hijo y seguir buscándolo”, dijo Milena mientras se le escapaba una lágrima.