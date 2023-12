En 40 años, gobiernos de distintos signos no pudieron revertir el persistente deterioro laboral

De acuerdo a los investigadores, en 2020, en plena pandemia de la covid-19, la tasa de desocupación mostraba valores parecidos a los del año anterior (11%). “El agravamiento de los problemas de empleo no se reflejaba en las estadísticas del desempleo, ya que al regir las restricciones de circulación durante un tiempo prolongado, una parte importante de quienes no tenían ocupación no podían buscarla. Pero aquel año se vio una notoria caída del nivel de empleo -de un 43% a un 35%,, que provocó también la caída en la tasa de actividad -de un 48% a un 39%). Ambas tasas registraron mayores valores a partir de 2021”, dijeron.