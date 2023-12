Leandro Vildoza fue clave para que Instituto pudiera conquistar la Liga Sudamericana de básquet

“Desde que me llamó para venir al club, me dijo que íbamos a pelear todos los torneos que juguemos. Instituto siempre te demanda estar en las primeras posiciones. Creo que estuvimos a la altura y el club creció mucho gracias a su ambición”, contó Vildoza, quien reconoció que tiene una relación que no se restringe a lo deportivo. “A Lucas le tengo un aprecio muy grande. Es una relación que va más allá de que sea técnico del club. Es como un amigo. Me aconseja como padre y me banca mucho. Estoy súper agradecido porque sin él no habría llegado a ser el jugador que soy. La confianza que tengo para jugar se la debo en gran parte a él”, agregó sobre el ex Alberdi que el año pasado se había convertido en el primer basquetbolista en ganar la Liga Nacional de Básquet como jugador y como entrenador.