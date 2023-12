Murió Ian D´Angelo, ex participante de "El gran premio de la cocina": tenía 24 años

“Yo estoy destrozada. No puedo más. No pude ni dormir anoche. Él era una persona demasiado buena, no se merecía esto. Él era luz pura, era una persona que no tenía maldad en su interior. Tantas m... y lacras que hay en el mundo que deberían morirse y no él. No tendría que haber pasado por esto. Tengo el alma destrozada”, dijo con mucho dolor.