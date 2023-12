Atención: estos son los alimentos que no deben recalentarse porque pueden liberar toxinas peligrosas

Huevos: los huevos cocidos, apetitosos y nutritivos, pueden ser fuente de riesgo si no se gestionan adecuadamente. Propensos a la contaminación bacteriana, recalentarlos de manera inadecuada puede no eliminar todas las bacterias presentes, lo que conlleva la producción de sustancias tóxicas. Refrigerar los huevos cocidos es esencial si no se van a consumir de inmediato y garantizar un recalentamiento completo antes de su consumo posterior.