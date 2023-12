Luis Juez, crítico con Juntos por el Cambio: "Nos convertimos en una banda de vanidosos"

En la entrevista, tuvo fuertes cuestionamientos contra la coalición que integra y hoy se encuentra en crisis: “Si tuviéramos que escribir un manual de todo lo que no hay que hacer en política sería un best seller porque sería el más leído. Todo lo que no había que hacer lo hicimos. Nos peleamos, nos llenamos de soberbia. Salimos a repartir trajes. Ya los tipos estaban practicando el ‘sí, juro’, ya eran ministros”.