Rossana Chahla denunció amenazas de muerte y “golpe institucional”

Cuestión de fondos

“El Presupuesto aprobado me permite tener 4.300 empleados. Se sumaron 2.500 más (los de los grupos detallados) y no tendré cómo pagarles; no hay una ampliación presupuestaria. El grado de irresponsabilidad de la gestión anterior es alto, para aumentar la planta el 50% sin tener el presupuesto para hacerlo. Hay gente que entró por la ventana, no hay legajos y no tenemos dónde notificarlos. Y por otro lado, hay empleados como el caso de un señor que tiene 35 años de antigüedad y cobra $80.000. Queremos ser justos con la gente y dar servicios”, consignó.