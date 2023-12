Horóscopo de hoy 6 de diciembre: ¿qué le aconsejan los astros a cada signo del Zodíaco?

Hoy tendrás ocasión de conocer gente nueva, conserva esos contactos porque hay una persona que te puede ayudar a conseguir un buen trabajo o a realizar un proyecto personal que tienes en mente a diario y todavía no has hecho realidad. Haz lo posible por causarle buena impresión, que no te va a costar mucho, Acuario. Tal vez hoy tu pareja no pueda salir contigo porque tiene otras cosas que hacer o ha quedado con otra gente. Dale espacio. No le presiones. Las exigencias nunca son buenas.