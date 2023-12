El ajuste será muy duro, según distintos economistas

Fridrij coincidió. “Tendremos un período difícil, pero la base está en volver a retomar el sendero de crecimiento. Sí o sí tendrán que generar algún esquema de ayuda y de contención, por el tema social. No es algo menor. Con la visión de que, hacia adelante, esas ayudas deberán ir disminuyendo porque la gente se irá reinsertando en un modelo mucho más competitivo de país. Pero claramente pensar que la gente más desprotegida no puede tener un apoyo este período es una irresponsabilidad”, afirmó el docente. Sin embargo, señaló que no se pueden detener los cambios: “No podemos vivir poniendo todo bajo la alfombra; y una serie de costos tendremos que asumir. Esperaría que los primeros días Milei devalúe rápidamente, porque tiene el apoyo de la sociedad; deberíamos tener un ajuste al principio, no hay margen para continuar como estamos”.