Avenida América: pese a las garitas, la gente cree que la zona oeste está liberada

“Lamentablemente las garitas no resolvieron nada, esto es zona liberada; cuando hirieron al chofer sus compañeros fueron corriendo a pedir ayuda a la casilla que está dos cuadras más adelante, pero había un solo policía y no podía dejar la posición”, explicó Belén Torres, una panadera de avenida América al 2.200 que lamentó el asalto y las lesiones que sufrió el colectivero Guillermo Abregú (42 años) el domingo. “El agente colaboró pidiendo refuerzos porque no podía dejar desprotegido su sector”, complementó la comerciante. La Policía detuvo ayer a dos sospechosos por el hecho.