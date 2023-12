Pre Federal: San Martín y Estudiantes se enfrentan en un duelo clave por la corona

Francis Ruiz aseguró que no lo sorprendió la victoria de la “cebra” y que no cambiará su estilo de juego. “Todo el mundo habla de que Estudiantes dio el golpe, pero no creo que sea así. El Final Four es un torneo impredecible porque lo que se hizo bien la primera noche, puede fallar en la segunda. Es un juego muy de perimetrales. Nosotros no vamos a cambiar nuestro modo de jugar. Queremos llevarlo a ellos a nuestro ritmo”, puntualizó.