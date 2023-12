“No dejé ñoquis en el Municipio”, afirmó Germán Alfaro

-No, el domingo a la tarde estuve viajando. Cómo será mi preocupación por la supuesta organización. Esas informaciones producen dolor, angustia e incertidumbre a la gente. Todos los días me van a ver empleados, todos los días. Despidieron a gente con discapacidad o en tratamiento oncológico. Se enredaron mucho, tratando de buscar no sé qué. Yo no dejé ñoquis. Ahora, si los hay, que los corran. El municipio no tiene el dinero suficiente como para soportar gente que no trabaje.