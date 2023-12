"Niño ñoqui": la frase por la que el hijo de Sergio Massa denunció a Nik

"Malena, me dicen que estás mandando intimaciones a numerosos twitteros por difamaciones vertidas en esta red. Mirá, a mi me pegan mucho más fuerte que a vos, a Massa y a Tomás, pero me la banco. Sugiero no proceder con las acciones, perdón que me meta", escrió Maslatón en X.



En tanto, la libertaria expresó: "Eterna admiración a todos los denunciados por la ex-casi Primera Dama. Menos mal que ganó la Libertad, sino hubiesen sido años realmente duros. Abajo hay datos del equipo de asesoramiento legal sin cargo, fondeado con donaciones, para defender a los perseguidos".