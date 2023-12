Preventiva para “Patita”

“Este señor todo el tiempo intentó quitarme la vida. Si su arma no se hubiese trabado a último momento quizás me habría matado. Es verdad que está golpeado, porque no pude defenderlo del grupo de vecinos que se agolpó para pegarle”, explicó Martín, haciendo referencia a que Alarcón habría disparado varias veces en un lugar concurrido. “Yo nunca disparé, no podía poner en riesgo la integridad de terceros”, complementó.