La crisis del sistema cloacal en Alberdi

La situación de crisis del sistema cloacal de Alberdi parece ser la muestra de la falta de coordinación entre el crecimiento de la ciudad y la provisión de servicios correspondientes. Con cañerías saturadas, los comerciantes se ven obligados a cerrar sus negocios en determinados días en que los desbordes cloacales inundan las calles y en los barrios los vecinos están recurriendo a la excavación de pozos ciegos, como se usaba en los tiempos anteriores al sistema de red cloacal. Y por ahora no hay previsión de que vayan cambiar las cosas, porque no se sabe cómo se van a hacer obras nuevas y además, según se denuncia, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) no dispone de la infraestructura adecuada para desobstruir cañerías y tampoco hace las tareas de mantenimiento necesarias.