Elecciones en Boca: la jueza Abrevaya se apartó de la causa

“Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club”, reafirmó. E insistió: “es lo que quieren. No quieren otra cosa. El señor [Mauricio Macri] va camino a hacerlo”. “Lo único que está claro es que el club es de todos los hinchas. No solo de los socios, también de los millones de hinchas que tenemos. Yo me siento orgulloso de ser un hincha más como ustedes”, coronó Riquelme para luego cantar junto a la gente.