Perversa excusa de los combatientes de Israel y de Hamas

Escudos humanos es la denominación certera de conjuntos de personas no combatientes que en el área de combate se interponen por voluntad o por diagramación táctica de los contendores en el enfrentamiento guerrero. El contendor “A” aduce en sus excusas, respecto de los números de víctimas de su accionar de ataque o de defensa contra la parte “B”, entre las que genera innumerables víctimas mortales y heridas de la población civil no combatiente que la responsabilidad es del atacado por incorporar escudos humanos. Esa falacia -pretendida como justificación de un accionar generador de un ingente número de víctimas entre no combatientes- desnuda el eje del lenguaje con justificador socolor de legalidad.