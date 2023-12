Los precios seguirán subiendo antes de estabilizarse

Con la inflación tal mecanismo se arruina porque los diferentes precios no suben en la misma proporción al mismo tiempo. El dinero emitido se distribuye por la economía desde grupos distintos y específicos de personas (los primeros en recibirlo) y en consecuencia alcanza de manera diferenciada a las distintas etapas de las cadenas de comercialización y producción. Donde llegue primero habrá un alza de precios que no reflejará cambios en los gustos o en las condiciones de producción sino simplemente que el dinero llegó antes a unos demandantes específicos. Si la emisión adicional ocurre constantemente habrá oleadas de dinero corriendo de manera irregular por el sistema económico y no sólo con efectos en una dirección sino en varias; el flujo no es en un solo sentido sino que hay “rebotes” en las cadenas de producción por adaptación de precios desde los consumidores a los productores y viceversa, pero como además todos ellos participan de diferentes mercados esos movimientos también los afectan.