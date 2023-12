Un láser viajando por el espacio

Recordemos que cuando Einstein dio los fundamentos de la radiación inducida, así como los que lograron realizarla en un laboratorio no estaban pensando en sus aplicaciones, lo hacían simplemente para conocer un poco más del tema. Esto es investigación en ciencias básicas, que más tarde se pudo aplicar en distintas cosas. Si Einstein no lo hubiese hecho y nadie más se hubiese interesado en el tema, probablemente hoy no se conocería el láser. Esto muestra la importancia de la investigación básica.