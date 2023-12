Venta de drogas: prisión preventiva para “Liro”, el ex empleado del Siprosa

“Life is so cool” (la vida es buena), rezaba la remera del sospechoso, que negó los cargos en su contra y se reconoció consumidor de droga. “Yo nunca entré a esa casa; sí tengo una prohibición de acercamiento; solo puedo ir para buscar a mi hijo”, enfatizó para aclarar que no tendría nada que ver con la droga que se encontró en la casa de su ex esposa, Gabriela Herrera. La Fiscalía de Narcomenudeo, representada por la auxiliar Brenda Deroy, explicó que a raíz de un informante que había indicado que le compraba la droga al “Loco Liro” y que “si no, se la compro a sus familiares en el pasaje”, la Policía había realizado cinco allanamientos en casas del pasaje Julio Corzo (altura 2.000), donde, en total, habían incautado más de $ 150.000, una balanza de precisiones, 24 gramos de cocaína (constatada) y varios envoltorios de un vegetal (en total 48 gramos) que será peritado para confirmar si se trata de marihuana.