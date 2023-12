Dimes y diretes de la política: el futuro de Manzur, el viaje de Yedlin y el dinero que no llegará

Al Senado

Manzur jurará el próximo jueves

Tras un período de silencio de radio, el ex gobernador Juan Manzur volverá a la vidriera política nacional. Esta vez será para asumir como senador nacional por Tucumán, durante la Sesión Preparatoria prevista para el jueves que viene en el Congreso. El ex jefe de Gabinete de la Nación viene manteniendo encuentros privados con distintos referentes del peronismo nacional, luego de la derrota en la segunda vuelta electoral del hasta ahora ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa en manos del libertario Javier Milei que, dentro de una semana asumirá la Presidencia de la Nación. Según trascendió, el médico sanitarista se habría tomado unos días de respiro y ya está convocando a algunos de sus referentes a la ceremonia de asunción para completar el mandato senatorial de Pablo Yedlin (en principio hasta 2027), que desde ese día se convertirá en diputado nacional. La idea de Manzur siempre ha sido cobrar nuevamente protagonismo desde la Cámara Alta para seguir proyectándose a nivel nacional. El ex mandatario tucumano ha modificado su biografía en las redes sociales. Por ejemplo, en su cuenta en “X” @JuanManzur, se presenta como “Médico. Presidente del PJ tucumano y vicepresidente del PJ nacional. Ex gobernador de Tucumán (2015-2023)”. La asunción a la banca del ex jefe del Poder Ejecutivo provincial era todo un misterio, ya que él mismo había señalado que analiza otras propuestas laborales que tenía en el exterior. Sin embargo, ha decidido quedarse en el país. Manzur será uno de los tres senadores que representan a la provincia en el Senado de la Nación. Los otros dos son Sandra Mendoza (Unión por la Patria) y Beatriz Ávila (Juntos por el Cambio). Ambas tienen mandato hasta 2027,