La definición del Pre Federal promete ser apasionante

“En lo personal, no estoy seguro de que sea de mis mejores temporadas. Lo que sí puedo decir es que me siento muy bien y disfrutando cada partido. Siempre pienso en que puedo dar más. Todos los días me preparo para ser mejor. A veces sale, otras no. Pero todo el tiempo estoy intentando progresar”, añade el escolta de 36 años, que promedió 17 tantos por partido si se toma su rendimiento en los 22 partidos en la fase regular.