La tucumana que emigró a Australia y es furor con sus alfajores

La producción

En las redes sociales del emprendimiento (@besobite en instagram) Martu comparte fotos y videos de los lugares en los que se vende el producto; se muestra haciendo “refill” (reposición) de sus alfajores y también filma la producción. “Estoy involucrada en todos los procesos. En la preparación siempre hay gente que me ayuda. A mi hermana la traje en 2019, así me ayuda con ello, y siempre contraté backpacker (mochileros) argentinos. Como contadora me encargo de la contabilidad, y también de las distribuciones, al menos cuando estaba en Brisbane. Hace unos meses me mudé a un pueblo llamado Airlie Bach, donde están las barreras de corales más grandes del mundo. Estamos abriendo nuevos mercados en la zona, y ya tengo distribuciones en Sidney, Brisbane y Melbourne, que se encargan de llevar el producto en las tiendas”, añade.