Nuestro poeta más universal

Esta poesía, escrita por un tucumano, habla del mundo y del arte en su totalidad, sin barreras; se adentra en el Oriente más extremo y recala en nuestro Sur, no sólo geográfico; se mete en la historia antes de que esta se convierta en vestigios. Es una voz profunda, pero no solemne, que nos ubica al mismo nivel de los grandes nombres. Es narración lírica, de militante tono nostálgico que, curiosamente, derriba las paredes entre pasado y presente. La poesía de Foguet no tiene antecedentes en la literatura local, aunque se da temática y formalmente al mismo tiempo que la de otros poetas algunas décadas menores. Eso, también, confirma su perduración y vigencia.