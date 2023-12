Pablo Yedlin al Papa Francisco: “Los tucumanos y tucumanas se preocupan por su salud”

Según contó en sus redes sociales, “el Papa Francisco tuvo una audiencia con los participantes en el seminario sobre ética en la gestión de la salud”. En tal oportunidad, el sumo pontífice “aprovechó para reflexionar sobre su salud: ‘como puedes ver, estoy vivo’, bromeó. ‘El doctor no me dejó ir a Dubai. La razón es que hace mucho calor allí, y pasar del calor al aire acondicionado no es conveniente en esta situación bronquial’”, relató.