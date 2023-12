"Tucu" Correa fue tendencia en las redes sociales por su respuesta ante la fuerte lesión que le causó un jugador neerlandés

“No te conozco, pero tuviste la cara para hablar después del partido y decir que no fue nada, en lugar de pedir disculpas o preocuparte por mi estado. Entre colegas, respeto y códigos ante todo. ¡Nos veremos pronto!”, escribió el ex delantero de Estudiantes en una historia de Instagram en la que mostró las imágenes de la patada que le dio Berghuis, quien además aseguró que no era infracción.