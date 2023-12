Lejos del bullicio, Banegas recarga energías para la nueva temporada con San Martín de Tucumán

“La familia es lo primero”, es una frase que se repite infinidad de veces. Justamente esos valores son los que sostuvieron a Banegas en un año que tuvo altas y bajas. “Ellos son el sostén. Hay momentos en los que uno está mal ya sea porque no juega o porque tiene alguna lesión, y la familia siempre está. Me tocó no jugar por mucho tiempo y ellos no me ayudaron a no caer”, analizó el defensor que casi se siente como un tucumano más. “Desde el primer día me sentí muy cómodo. Es una hermosa ciudad y estoy muy contento de estar en la provincia. Creo que no me costó adaptarme”, reflexionó.