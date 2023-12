Patricia Bullrich agradeció a Javier Milei su designación y lanzó: "El que las hace, las paga"

El nombramiento tiene lugar luego de que, en las últimas horas, la ex candidata de Juntos por el Cambio convocara a elecciones en el PRO para 2024 y anunciara que no presentará candidatura. "Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato", adelantó en la red social X.