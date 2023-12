Israel reanudó los ataques sobre Gaza y terminó la tregua tras siete días

Los mediadores, encabezados por Qatar, no lograron que Israel y Hamas acuerden extender la tregua, que se prolongó dos días el pasado lunes y otro día más, el jueves, in extremis. El Ministerio de Exteriores qatarí informó en un comunicado que “las negociaciones entre las dos partes continúan con el objetivo de volver a una pausa” en las hostilidades. “Qatar está comprometido, junto a sus socios mediadores, a continuar con los esfuerzos que llevaron a una pausa humanitaria y no dudará en hacer todo lo que sea necesario para volver a la calma” en Gaza, afirmó en la mañana del viernes. También señaló que “los continuos bombardeos sobre la Franja de Gaza en las primeras horas tras el fin de la pausa complican los esfuerzos de mediación”.