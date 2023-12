Ponen bajo la lupa el precio de inmuebles y cobrarán Sellos a 0KM

Contrapunto

“Una vez más el gobierno de Tucumán pretende aumentar los impuestos en detrimento de los tucumanos. El proyecto del PE enviado a la Legislatura es un combo que los tucumanos hoy no están en condiciones de afrontar. Tucumán es una de las provincias con mayor presión fiscal del país (llega al 8% del PBI cuando en el resto de las provincias argentinas es del 5%) ya no hay margen para subir ningún impuesto”, afirmó la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores x Tucumán-UCR). En tanto, su par José “Pepe” Seleme afirmó que se trata de “un proyecto de aumento impositivo liso y llano, que tiene como fundamento el déficit de la provincia, algo que no se había dicho hasta ahora”.