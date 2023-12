Obra, pasión y crimen de una compañía de payasos

No debe sorprender que a este gobierno no le guste la Justicia independiente. Por un lado, no le permitió desfinanciar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que le arrancó el aumento de la coparticipación que había recibido para hacerse cargo de la seguridad de su territorio, antes en manos de la Nación. Por cierto, el distrito porteño no comparte recursos con las provincias: su dinero sale de la tajada que le corresponde a la Casa Rosada. Sin embargo, el 100% de la amputación fue asignada a la provincia de Buenos Aires. Tampoco la Justicia permitió que perdurará el manoseo del Consejo de la Magistratura, órgano que selecciona, sanciona y eventualmente depone a los miembros del Poder Judicial. Cristina Kirchner auspició su creación como convencional en la reforma constitucional de 1994. Después, en el Congreso, avaló en 1997 la ley que lo creó con 20 miembros. Pero luego, durante la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner, jibarizó el consejo y lo contrajo en 2006 a 13 miembros. Al final, ya como Presidenta, volvió a agrandarlo a 19 vocales en 2013. Pero esta vez a los representantes de los jueces había que votarlos en elecciones nacionales, como candidatos de los partidos políticos. Todo ello naufragó en diciembre de 2021.