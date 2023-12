Babasónicos en Tucumán: un show con los clásicos y los nuevos temas

- Por primera vez tuvimos, desde hace 31 años que Babasónicos está junto, que pasar dos o tres meses sin hablar o hablándonos poco y por supuesto casi nueve meses sin vernos, pero en el medio hubo comunicación con pedacitos de música que íbamos enviándonos telefónicamente. A mí me resultó un poco bueno, porque me di cuenta de la importancia de la música, de qué manera me protege de muchas cosas, de un determinado entorno. Y el proceso creativo no decayó. Claro, “Trinchera” tuvo más de una decena de versiones previas. Pero seguimos haciendo cosas. Hay momentos en que me siento como en un universo paralelo. Babasónicos debe ser una de las pocas bandas en la que todos aportamos un poco, alguien propone unas líneas para la canción y entre todos vamos agregando, discutiendo y armando. Eso es encontrarse con el otro.