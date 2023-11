Se celebraron los 160 años de la Justicia Federal en Tucumán

En diálogo con LA GACETA, Sanjuán reconoció que “vivimos épocas no tan buenas para la República, pero las tenemos que mirar con algún grado de optimismo y creo que dentro de eso es muy importante afianzar la Justicia. Es un legado de Alberdi y no podemos despreciar eso”. “El rumbo lo conocemos, son nuestros orígenes, el origen de nuestra patria que está por sobre todos los hombres. Si no ponemos en acento en eso de nada sirve cambiar gobiernos, o de funcionarios o de lo que sea si es que no tenemos ese Norte, que es validar la patria como tal es”, afirmó.